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مقتل أكثر من 180 حوثياً بغارات استهدفت معسكراً تدريبياً في باجل شرق الحديدة

الخميس 22 مارس 2018 07:39 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل أكثر من 180 حوثياً بغارات استهدفت معسكراً تدريبياً في باجل شرق الحديدة

سقط عشرات المقاتلين في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية ما بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي دمت معسكراً للمليشيا في مدينة باجل شرق الحديدة ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 حوثياً وإصابة العشرات، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر "باجل" والذي تستخدمه المليشيات كنقطة لتجميع مقاتليها ومنطلق لعملياتها القتالية في جبهة الساحل الغربي.

ومؤخراً كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

وجددت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية اليوم الخميس على مواقع ومعسكرات تابعة للمليشيا في العاصمة صنعاء.

وحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارات هائلة هزت بعض المواقع في العاصمة تزامناً مع تصاعد أعمدة الدخان بكثافة عقب الغارات.

 وكانت مليشيا الحوثي أمس الأربعاء قد أطلقت صاروخ دفاع جوي استهدف إحدى مقاتلات التحالف العربي في سماء صعدة.

وقال التحالف العربي إن المقاتلة عادت بسلام الى قاعدتها الجوية بعد محاولة استهدافها بصاروخ دفاعي اطلق من مطار صعدة.

 

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