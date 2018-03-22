طلاب اليمن بالخارج ينفذون وقفات احتجاجية في 17 دولة للمطالبة بصرف مستحقاتهم

استجابة لدعوة الهيئة التأسيسية لطلاب اليمن في الخارج، نظم الطلاب الدارسون في مختلف الدول وقفات احتجاجية في العواصم والمدن للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

وقد رفع المحتجون لافتات موحدة مطالبة بالمستحقات وموضحه لمطالبهم وتم قراءه بيان موحد شمل كافة المطالب الطلابية.



والبداية كانت من ماليزيا حيث نظم اتحاد الطلبة اليمنيين خمس وقفات احتجاجية في مبنى السفارة وجامعات ماليزية أخرى للمطالبة بصرف المستحقات الدراسية المتأخرة.

أولى هذه الوقفات كانت في مبنى السفارة اليمنية بكوالالمبور حيث تلى الطلاب بيان الوقفة ورفعوا لافتات مطالبة بصرف مستحقات الطلاب واعتماد طلاب الاستمرارية والحث على إنهاء هذه المعاناة المتكررة للطالب اليمني كل ربع ، عقب ذلك التقى الطلاب ومعهم قيادة الاتحاد بسعادة سفير الجمهورية اليمنية بماليزيا الدكتور عادل باحميد ونقلوا له معاناتهم وسلموه نسخة من بيان الوقفة الاحتجاجية الموحدة التي تتزامن مع وقفات أخرى للطلاب في 11 دولة من دول الابتعاث .

وقد وعد السفير باحميد بأن يوصل رسالة الطلاب إلى الجهات المختصة مؤكداً أن هذا حق مشروع للطلاب كي يستمروا في دراستهم وإبداعاتهم كلا في تخصصه.

من ناحية أخرى نظمت الاتحادات الفرعية ف في كل من جامعة UMP وجامعةUSM وجامعة UTM وجامعة UTHM وقفات احتجاجية مماثلة رفعوا فيها لافتات مطالبة بصرف مستحقات الطلاب مؤكدين عزمهم على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم حتى نيلها كاملة، مطالبين الحكومة بالقيام بواجبها حيال الطلاب وعدم استمرار التجاهل لمطالبهم.



وفي روسيا نظم الطلاب الدارسون فيها وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة بموسكو وسط إغلاق مستمر للمبنى في وجه الطلاب والجالية بأوامر من السفير الوحيشي ، وقد تلا نائب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج ردفان الماس بيان الهيئة مجملاً كافة المطالب التي لخصها البيان .

كما نظم طلاب اليمن في ست مدن روسية أخرى وقفات احتجاجية مماثلة وهي مدينة كازان واريول وتامبوف وايكترنبورج وبيتربورج وفولجاجراد رفعت جميعا شعارات مطالبة بحقوق الطلبة ومستحقاتهم المالية.

ونظم اتحاد مدينة عليجار الهندية وقفة احتجاجية تزامنت مع باقي الدول رفعت خلالها مطالبات بصرف المستحقات المالية والرسوم الدراسية للطلاب في الخارج.



وفي السودان نظم الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية وقفة احتجاجية متزامنة مع باقي الدول ، وقد قرأ البيان الذي يتصمن كافة المطالب الطلابية مسؤول العلاقات في الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج الدكتور منير لمع ، كما التقى السفير عمر المداوي بالطلاب المحتجين ووعد بنقل مطالبهم للجهات المعنية ،

طلاب اليمن في المغرب كان لهم دور بارز في هذه الوقفة حيث نظم الطلاب الدارسين هناك وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف المستحقات المالية وعدم تأخيرها والمماطلة في صرفها نظرا للظروف الصعبة للطلاب.



وفي الأردن أيضا نظم الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية وقفة احتجاجية بالتزامن مع زملاءهم في الدول الأخرى مطالبين بسرعة صرف المستحقات المالية.

وفي لبنان دشن الطلاب الدارسين هناك اعتصاماً ووقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الربع الثالث لطلاب التعليم الفني وكذا المطالبة بصرف المستحقات المالية لكافة جهات الابتعاث.

وتستمر فعاليات الاحتجاج الطلابية في 10 دول تباعاً لإيصال صوت الطالب للمسؤول الذي يتعمد تجاهل مطالب الطلاب العادلة وقد صدر عن الوقفة الموحدة البيان التالي.