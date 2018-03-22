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الرئيس هادي يشدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كافة المحافظات

الخميس 22 مارس 2018 07:01 م الصحوة نت - الرياض
الرئيس هادي يشدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كافة المحافظات

شدد الرئيس /عبدربه منصور هادي/ على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير أرض الوطن من الميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد الرئيس في اتصال هاتفي بالقائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن / علي محمد المقدشي/ بتضحيات أبطال الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والانتصارات التي يحققونها في مختلف المواقع والجبهات.

 وأطلع المقدشي، الرئيس هادي على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ومنها عملية استكمال تحرير ما تبقى من محافظة البيضاء.

كما تطرق الفريق المقدشي خلال حديثه إلى الجهود المبذولة في رفع جاهزية الوحدات العسكرية والنجاحات التي تحققت في التدريب والتأهيل والبناء.

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