الرئيس: جباري كان عنصرا فاعلا في الحكومة وسيظل فاعلا في الهيئة الاستشارية

استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم عبدالعزيز جباري - مستشار رئيس الجمهورية ..مشيدا بمواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن المشروع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني ومواجهه ميليشيا الحوثي الانقلابية .

وقال رئيس الجمهورية " ان المستشار عبدالعزيز جباري كان عنصر فاعل في الحكومة وانه سيضل عنصر فاعل في الهيئة الاستشارية مدافع عن القضايا الوطنية المتمثلة في هزيمة انقلاب المليشيا المدعومة من ايران وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة".

واشاد بالمواقف الأخوية للأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ألعربية السعودية وكافه الدول المشاركة في التحالف للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

من جانبه عبر مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري اعتزازه وفخره بالثقة التي منحه فخامته في مختلف المراحل وتأكيده الثابت والوطني الداعم لشرعيه المتمثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأضاف جباري " سنكون جنود في الصفوف الاولى للدفاع عن الشرعية واليمن وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي وعودة مؤسسات الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كونها الطريق الأمن الذي اجمع عليه كل ابناء الشعب اليمني وقرارات مجلس الأمن ولا تنازل عنها وسنكون صفا واحد الى جانب كل اخواننا من أعضاء الهيئة الاستشارية وكل قطاعات ومؤسسات الدولة في خدمة الشرعية وشعبنا ووطنا ".

وأكد ان اليمن الاتحادي سينتصر بصمود ابناء شعبه وتضحيات الجيش الوطني ومقاومته الشعبية .