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أحد أمهات المختطفين تفقد وعيها أثناء وقفة احتجاجية امام وزارة حقوق الانسان بعدن

الخميس 22 مارس 2018 04:04 م الصحوة نت - خاص
أحد أمهات المختطفين تفقد وعيها أثناء وقفة احتجاجية امام وزارة حقوق الانسان بعدن

نفذت أمهات المخفيين والمختطفين قسراً صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة حقوق الانسان بمديرية خور مكسر للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وإحالتهم للمحاكمة.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان المحتجات رفعن صورا لذويهم المخفيين قسراً، ولافتات كتبت عليها عبارات تجدد مطالبتهن بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم في حال لم يثبت عليهم شيء.

واضاف مراسلنا ان أمهات المختطفين نفذن الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام وزارة حقوق الانسان تحت حرارة شمس مرتفعة ادت الى فقدان أحد أمهات المختطفين للوعي.

وكانت النيابة الجزائية قد اصدرت مذكرة تطالب من خلالها الجهات المختصة بالسماح للأهالي بزيارة ذويهم كون ذلك يُعد حقا قانونيا.

يأتي هذا بعد ان نفذت أمهات المخفيين وقفات احتجاجية مشابهة قبل ايام امام معسكر قوات التحالف العربي بمديرية البريقة واخرى امام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وقمن بتسليمه مذكرة من النائب العام علي الاعوش، وفيها توجيه برفع ملفات المخفيين لدى سجون امن عدن والتصرف وفقا للقانون.

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