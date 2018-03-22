حجة.. مصرع ثمانية من مسلحي المليشيات في غارة جوية لطيران التحالف

لقي ثمانية من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، صباح اليوم الخميس، في غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على تجمع للحوثيين في ميدي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على تجمع للحوثيين جنوب شرق مديرية ميدي أسفرت عن مقتل ثمانية من مليشيات الحوثي وجرح أخرين .

وأضاف المصدر ان استهداف مقاتلات التحالف العربي للمليشات كان أثناء تواجدهم في أحد الخنادق المتقدمة التي يتحصننون بها .

هذا وكان الجيش الوطني قد تمكن الأسبوع الماضي من قتل عدد من المليشيات الحوثية وأسر عنصرا أخر أثناء عملية تسلل فاشلة نفذتها المليشات على أحد مواقع الجيش الوطني