الرئيس:تضحيات اليمنيين لن تذهب هدرا وستتوج بدحر الميليشيات والقضاء عليها

أكد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ان ميليشيات الحوثي دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

واكد أن تضحيات اليمنيين للتخلص من الميليشيا الإمامية لن تذهب هدراً وستتوج بدحر الميليشيات والقضاء عليها، مثمناً الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، الذي أطلع الرئيس على آخر مستجدات المواجهات العسكرية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، والانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .

وأشاد الرئيس بالبطولات التي يسطرها أفراد المقاومة الشعبية بصنعاء إلى جانب ابطال الجيش الوطني لتحرير الوطن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، والتقدم نحو العاصمة صنعاء لتخليصها من هذه الميليشيات التي عاثت فيها فسادا وقضت على معالمها وملامحها المدنية .. مؤكداً أن هذه الميليشيات في طريقها للاندثار وأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

بدوره نوه الحنق باهتمام الرئيس ومتابعته المستمرة لمجريات المعارك في الجبهات المحيطة بالعاصمة صنعاء والجبهات الأخرى في تعز والبيضاء والجوف وصعدة وحجة والساحل الغربي.

وجدد التأكيد على أن مقاومة صنعاء مستمرة في معركتها حتى تحرير العاصمة وكامل تراب الوطن من الميليشيات والقضاء على مشروعها التدميري بالكامل، مؤكدا أن معنويات أفراد المقاومة والجيش الوطني عالية جداً وان الجميع يداً واحدة في مواجهة الميليشيا حتى القضاء عليها .