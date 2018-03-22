الرئيس:المليشيات لا تؤمن بالتعايش والتجربة الايرانية لن يقبل بها الشعب وسيقف ضدها

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، ان التجربة الايرانية التي تدعمها وتمولها ايران عبر مليشيات الحوثي الانقلابية لن يقبلها الشعب اليمني وسيقف ضدها جميع ابناء الشعب.

وأكد خلال استقباله أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين ان المليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد الا لغة السلاح وهذا ما اكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة.

ووضع الرئيس أمين عام المنظمة امام مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه أبناء الشعب جراء تداعيات الحرب الانقلابية للمليشيا الحوثية المدعومة من ايران وما خلفته من معاناة انسانيه طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن وتدمير مؤسسات الدولة .

من جانبه جدد العثيمين التزام المنظمة الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتطرق الى الجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم الشعب اليمني في مختلف المجالات .