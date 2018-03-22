مستوردون بميناء عدن يناشدون التحالف السماح بمرور حاوياتهم المحتجزة بجدة ودبي

أطلق كبار التجار والمستوردين في ميناء عدن نداء استغاثة لقيادة التحالف العربي للسماح بمرور حاوياتهم الموقوفة في موانئ جدة ودبي وجيبوتي منذ عدة أشهر.

وقال التجار والمستوردون في بيان لهم تلقت "الصحوة نت" نسخة منه إنه مضى على احتجاز الحاويات فترة طويلة في ميناء جدة وبعضها في ميناء دبي كما توجد حاويات أخرى في موانئ جيبوتي وهي تحمل مواد متنوعة وليست ممنوعة او محظورة.

واضاف البيان، ان توقيف الحاويات جاء بسبب رفض مكتب وزارة النقل الموجود في الرياض واستغلال توجيهات أصدرها التحالف بمنع استيراد نوع معين من السيارات وفق توضيح التحالف العربي الذي أبلغ إدارة ميناء عدن أن المنع يقتصر فقط على سيارات ذات الدفع الرباعي التي تستخدم في أعمال عسكرية.

وأكد التجار التزامهم بقرارات التحالف العربي المتعلقة بمنع استيراد السيارات المذكورة مشددين على انقاذهم من حالة الإفلاس التي تهدد عددا كبيرا منهم بسبب تأخير الحاويات وتحملهم اعباء مالية وأضرار فادحة.

كما طالب التجار وزارة النقل بمخاطبة مكتبها في الرياض لتسهيل إجراءات السماح بمرور الحاويات الموجودة في موانئ جدة ودبي وجيبوتي.

وناشد التجار والمستوردون في بيانهم قيادة التحالف العربي ووزارة النقل حل المشكلة العالقة والتصريح بمرور الباخرة (البيلاء) بعدما قررت شركة الملاحة استبدال الباخرة كالوبي بباخرة البيلاء، علما بأن الباخرة كالوبي حصلت على الترخيص المرفق به بيانات تفصيلية عن محتوياتها؛ حيث أن قرار التغيير والاستبدال اتخذته الشركة الملاحية بعد حصول الباخرة السابقة على التصريح المطلوب.

وثمن التجار الدعم المتواصل لميناء عدن من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة ميناء عدن ممثلة برئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن وعمله الدؤوب لدى قيادة التحالف العربي لتفعيل وتنشيط الحركة الملاحية بالميناء واستئناف دوره الاقتصادي والتجاري.