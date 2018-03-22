السفير السعودي لدي اليمن يلتقي المبعوث الجديد ويبحث معه الحل السياسي باليمن

التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اليوم الخميس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال حساب السفارة السعودية على تويتر " إنه تم خلال اللقاء بحث الوضع الراهن في اليمن، والمستجدات ودعم المبعوث الأممي للتوصل الى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

في السياق .. التقى آل جابر رئيس مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن السيد ديفيد هاردن، وبحث معه مستجدات الوضع الإنساني في اليمن، وتقدم العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وناقش الجانبين العمل على تعزيز سبل العمل الإنساني في ومتابعة ما تم عمله حول تطوير إجراءات آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.



