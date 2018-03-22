المقدشي: تم تحرير غالبية التراب اليمني ونقف على أطراف صنعاء وصعدة

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي "ن قرار انطلاق «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» كان له دور كبير في الدفاع عن اليمن وتحريرها وكذلك للدفاع عن دول الجوار بشكل عام".

وأضاف في تصريح نقبته صحيفة البيان الامارتية "أن التدخل العربي جاء بعد ما كان اليمن على مشارف السقوط بالكامل في المشروع الإيراني وعلى وشك خروجها من محيطها العربي" مشيراُ "أن المشروع الإيراني لا يستهدف اليمن وحسب، بل يستهدف منطقة الجزيرة العربية بكاملها".

وأوضح المقدشي "انه من أبرز ما تحقق خلال هذه السنوات هو تحرير غالبية التراب اليمني، وها نحن نقف اليوم على أطراف صنعاء وصعدة وسنكون قريبا في قلب العاصمة صنعاء".

وأشار "إن الانتصارات مستمرة على مشارف العاصمة صنعاء، والعمليات العسكرية تتقدم في حجة شمالاً وكذلك باتجاه عمق محافظة صعدة، وفي الساحل الغربي وفي تعز والبيضاء ولحج".

وشدد الفريق الركن محمد علي المقدشي على أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران كانت تشكل خطرا على اليمن وعلى المنطقة بشكل عام، وقد أرادت إيران أن تجعلها خنجراً مسموما في خاصرة الأشقاء وبؤرة خطر على خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف "أن الصواريخ التي تقوم ميليشيا الحوثي بإطلاقها وتستهدف بها الداخل اليمني والسعودية فإن هذه الصواريخ لم يكن يمتلكها الجيش اليمني سابقا، وتؤكد المعلومات أن تلك الصواريخ خضعت لتطويرات وإضافات من خبراء إيرانيين".

وأشار "أنه يتم ضبط معدات ومواد مصنوعة في إيران وكميات كبيرة من العملات المزورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي".