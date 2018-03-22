الخارجية: ننتظر خطوات جدية للتهيئة للمشاورات وفي مقدمتها الإفراج عن المختطفين

قالت الخارجية اليمنية إن الحكومة تنتظر من مليشيا الحوثي تنفيذ خطوات جدية للتهيئة للمشاورات وفي مقدمتها إطلاق سراح كافة المختطفين.

وأوضح وزير الخارجية / عبدالملك المخلافي/ أن الحكومة تنتظر أن يتم تنفيذ خطوات جديه للتهيئة للدخول في مشاورات شاملة تفضي لتحقيق سلام مستدام وليس تأجيلاً لدورات العنف بأعتبار ان خطوات التهيئة متفق عليها ومقره اممياً.

وأكد المخلافي أن المليشيا تنصلت عن تنفيذها في الفترات الماضية وهي تتعلق بإطلاق المعتقلين السياسيين والمختطفين ومعتقلي الرأي، الذين أكد قرار مجلس الأمن على اطلاقهم والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الى كل مناطق اليمن وانهاء حصار مدينة تعز والاعتقالات والاعمال التعسفية بحق الصحفيين.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "مارتن غريفث" في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار المخلافي إلى أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات التي قدمت بعد ذلك لبناء الثقة واستئناف المشاورات من قبل المبعوث السابق بما في ذلك موضوع المرتبات ومطار صنعاء والحديدة والمعتقلين والإغاثة وغيرها.