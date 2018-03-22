مصرع قيادي حوثي غرب تعز

لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه أمس "الأربعاء" غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي المكنى "أبو طه" لقي مصرعه بانفجار لغم زرعته المليشيا في وقت سابق بجبهة القوز بالأشروح غرب المحافظة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي لقيادة محور تعز/.

وزرعت مليشيا الحوثي مئات الألغام في المنطقة لمحاولة منع تقدم قوات الجيش الوطني.

وتشهد جبهة القوز اشتباكات بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني بصورة متقطعة وسط محاولة مليشيا الحوثي استعادة مواقع خسرتها مؤخراً.

وكان قد سقط عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية في الأشروح ما بين قتيل وجريح في تجدد المواجهات.