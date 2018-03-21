تفكيك عشرات المتفجرات والألغام في برط العنان بالجوف

نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشي الحوثي الانقلابية في محيط موقع معسكر طيبة الاسم في برط العنان بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري لـ “سبتمبرنت” إن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للجيش الوطني في اللواء اول حرس حدود تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من 80لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في المنطقة قبل فرارها.

وأوضح المصدر أن الألغام والمتفجرات التي تم نزعتها الفرق الهندسية تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة.

وأضاف ” أن الفرق الهندسية فككت صواريخ تحكم عن بُعد كانت موجهة لضرب مواقع الجيش الوطني في مديرية برط العنان، إضافة إلى ضرب التجمعات السكنية”.

وبحسب المصدر فإن وحدة نزع الألغام طهرت مساحات كبيرة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في برط العنان، من الألغام والمتفجرات التي خلفتها المليشيا الإنقلابية.