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مقتل وجرح أكثر من 20 حوثياً في كسر هجوم على مواقع الجيش شمال مريس بالضالع

الأربعاء 21 مارس 2018 10:32 م الصحوة نت - خاص
مقتل وجرح أكثر من 20 حوثياً في كسر هجوم على مواقع الجيش شمال مريس بالضالع

لقي أكثر من 12 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون في معركة عنيفة مساء اليوم الأربعاء تصدت فيها / قوات الجيش الوطني / لهجوم عنيف شنته المليشيات الإنقلابية على يعيس شمال مريس في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية لـ"الصحوة نت" إن / قوات الجيش /  كسرت هجوماً للمليشيا الحوثية على يعيس وكبدتها خسائر كبيرة، وسقط أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأن جثث قتلاها لا تزال ملقية في أطراف يعيس.

وفي محاولة لانتشال جثث قتلاها شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني، غير أن مدفعية اللواء 83  أعاقتهم عن ذلك.

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