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نجاة مقاتلة للتحالف العربي من محاولة استهداف بصاروخ دفاع جوي في سماء صعدة

الأربعاء 21 مارس 2018 10:08 م الصحوة نت - وكالات
نجاة مقاتلة للتحالف العربي من محاولة استهداف بصاروخ دفاع جوي في سماء صعدة

اكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف  / العقيد الركن تركي المالكي / عن تعرض إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من داخل مطار (صعدة) بمحافظة صعدة.

وقال العقيد المالكي في بيان له "إن الطائرة المقاتلة قامت باستكمال تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام ولله الحمد".

وأضاف" أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الثقيلة والنوعية مما يثبت استمرار تهريب النظام الإيراني الداعم للميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار (2216) واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار المالكي الى أن وجود صواريخ دفاع جوي لدى جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.

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