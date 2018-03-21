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في يومهن العالمي.. أمهات المختطفين يحتفلن تحت شعار "أمهات على أبواب السجون"

الأربعاء 21 مارس 2018 08:17 م الصحوة نت - خاص
في يومهن العالمي.. أمهات المختطفين يحتفلن تحت شعار "أمهات على أبواب السجون"

نظمت / رابطة أمهات المختطفين / اليوم الأربعاء، في مدينة مأرب، حفلاً فنياً بمناسبة عيد الأم تحت شعار "أمهات على أبواب السجون".

وفي الحفل الذي كان برعاية محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، قالت / أسماء العماد / في كلمة المنظمة، إن أمهات المختطفين يعانين فقدان أبنائهن من قبل مليشيا الحوثي في سجونها في هذا اليوم الذي يحتفل العالم بتكريم الأمهات.

وأضافت أن المليشيات تمارس أصناف التعذيب بحق المختفين الجسدي والنفسي ومنع الزيارات.

وأكدت أن المنظمة نفذت خلال الفترة الماضية 105 وقفة احتجاجية، أوصلت من خلالها نداءاتها الانسانية إلى المنظمات الحقوقية والعالم لمناصرة المختطفين، مشيرة إلى تعرض أمهات المختطفين للاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات، وصلت نحو 13 اعتداء.

واستعرضت العماد خلال كلمتها الأنشطة التي قامت بها المنظمة ومطالباتها لكافة الجهات العمل على إطلاق سراح المختطفين، داعية الحكومة والمنظمات إلى بذل مزيدا من الجهود للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين.4

وفي ختام الحفل كرمت المنظمة عدد من أمهات المختطفين اللاتي حضرن الحفل.

وشمل الحفل معرضا للصور احتوى على أبرز أنشطة المنظمة من وقفات احتجاجية ولقاء مسؤولين محليين ودوليين وصور لعدد من المختطفين.

كما نفذت منظمة أمهات المختطفين وقفة تضامنية مع المختطفين في سجون مليشيا الحوثي.

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