البيت الأبيض: ترمب وولي العهد السعودي اتفقا على ضرورة التوصل لحل سياسي باليمن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع في اليمن الذي تمزقه الحرب خلال اجتماع يوم الثلاثاء بما في ذلك مقاتلو الحوثي والتصرفات الإيرانية والأزمة الإنسانية.

وأضاف في بيان يوم الأربعاء ”فيما يتعلق باليمن بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني“.

وتابع ”بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني واتفقا على انه من الضروري التوصل لحل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني“.