الجيش يواصل التقدم في البيضاء ويسيطر على مواقع جديدة وسقوط عشرات الحوثيين

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها الميداني في محافظة البيضاء، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات الانقلابية.

وقال قائد جبهة ناطع العميد صالح عبدربه المنصوري قائد اللواء 173 مشاه، إن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم الأربعاء، تطهير ما تبقى من جيوب المليشيات الإنقلابية في "جبل الظهر" الاستراتيجي، كما تمكنت من تحرير "جبل القرحا" و"جبل الحديدة"، وأصبحت القوات تسيطر ناريًا على "وادي فضحة" أولى مناطق مديرية الملاجم.

وأوضح العميد المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن هذه الانتصارات جاءت بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حيث استهدفت المقاتلات ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات للمليشيات في شعب فضة وأسفرت عن تدمير تلك الأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وأشار المنصوري إلى أن معارك- اليوم الأربعاء- أسفرت عن مقتل 39 عنصراً من المليشيات الحوثية وجرح العشرات، كما تمكنت القوات من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأكد قائد جبهة ناطع أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مديرية الملاجم ومحافظة البيضاء بالكامل من قبضة المليشيات الإنقلابية، بدعم وإسناد من التحالف العربي.