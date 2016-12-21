الحوثيون يعدمون أحد التربويين والأمين الشرعي في منطقة بني مطر غرب صنعاء

أعدمت مليشيات الحوثي أحد أبناء مديرية بني مطر التربوي والأمين الشرعي لوادي بقلان في المديرية (أحمد أحمد محسن الحاج) في حادثة وصفت بالبشعة.

حيث اختطفت مليشيات الحوثي المسلحة التربوي أحمد الحاج من منزله شهر سبتمبر الماضي في منطقة المحجر بمنطقة شملان بالعاصمة صنعاء كما اختطفت نجله الأكبر أحمد وزوجة نجله (التي أفرج عنها ليلة اختطافها) ولم تعلم أسرتهما عنهما شيئاً حتى يوم 17ديسمبر الجاري حيث أبلغتهم المليشيات الحوثية بمقتله وطلبت منهم استلام جثته.

وقالت أسرت (الحاج) أن المليشيات الانقلابية قامت بتعذيبه بشكل وحشي منذ اختطافه لمدة شهرين كاملين إلى يوم السادس من نوفمبر حيث قامت بتصفيته بإطلاق الرصاص عليه لتستمر بعدها في عملية ابتزاز أهله بوعود كاذبة حتى أبلغتهم بمقتله في الـ17 من ديسمبر وطلبت منهم دفنه ودفن قضيته معه دون مراعاة لشرع أو قانون.

وأكدت أسرة الشهيد في بيان صادر عنها أنها ترفض أي إجراء من شأنه إضاعة دمه فإنها تناشد مشائخ ووجهاء المديرية إعلان براءتهم من هذه الجريمة النكراء والنأي بأنفسهم عن أي موقف يضيف للشهيد وأسرته ظلما جديدا وتعتبر كل من يشارك في تمييع القضية شريكا في الجريمة.

كما تناشد الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل لإطلاق نجل الشهيد الذي مازالت المليشيات تختطفه وتقوم بتعذيبه، وتحمل المليشيات كامل المسئولية عن حياته مؤكدة أنها تعرف أنه مازال مخفيا في دار القرآن الكريم بمذبح في المكان الذي تمت تصفية والده فيه.