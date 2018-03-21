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مقتل 3 مواطنين بينهم امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بالضالع

الأربعاء 21 مارس 2018 04:45 م الصحوة نت - خاص
مقتل 3 مواطنين بينهم امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بالضالع

قتل 3 اشخاص  بينهم امرأة وأصيب 3 آخرين بينهم طفل اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة بالخط العام قعطبة  الضالع جنوب اليمن

وقالت مصادر أمنية إن انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرابط بين الضالع وقعطبة بمنطقة سناح أثناء مرور حافلة ركاب من أسرة واحدة.

وقال المصدر أن الانفجار أدى الى وفاة امرأة وشخصين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل جرى نقلهن إلى مستشفيات مدينة الضالع بحالات صحية متفاوتة.

وتشير المعلومات إلى أن العبوة الناسفة انفجرت بعد مرور سيارة على متنها أحد القيادات العسكرية بالمحافظة.

ويأتي التفجير عقب أيام من انتشار قوات ما يعرف بالحزام الأمني المدعوم من دولة الامارات العربية المتحدة في محافظة الضالع وما أثير حولها من لغط وخلافات وصلت حد الاشتباكات مع قوات الأمن العام التي عارضت تواجدها بقوة.

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