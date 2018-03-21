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الميلشيات تعتدي على أنصار صالح وتعتقل العشرات عقب تجمعهم أمام منزله بصنعاء

الأربعاء 21 مارس 2018 12:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الميلشيات تعتدي على أنصار صالح وتعتقل العشرات عقب تجمعهم أمام منزله بصنعاء صورة لأنصار صالح أمام منزله- صنعاء

أقدمت ميلشيات الحوثي على إطلاق النار والاعتداء على تجمع لأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح أمام منزله في العاصمة صنعاء واعتقال عددا منهم صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية "إن مليشيا الحوثي اعتقلت العشرات من المواطنين المشاركين في فعالية وضع أكاليل الزهور بمنزل "صالح" في عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 21 مارس".

وأشارت المصادر "ان مليشيا الحوثي أطلقت الرصاص لتفريق المتجمعين بقيادة القيادية في حزب المؤتمر فائقة السيد، وشهد محيط منزل صالح، انتشار مكثف لمسلحي مليشيا الحوثي".

وكان صالح قتل على يد ميلشيات الحوثي في الرابع من ديسمبر العام الماضي عقب دعوته للخروج ضد ميلشيات الحوثي.

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