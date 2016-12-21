الحديدة:المليشيات تختطف مدرس من أمام طلابه وعدد من جماعة التبليغ

اختطفت مليشيات الإنقلاب التابعة للحوثي والمخلوع صالح في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الأستاذ خالد علي حايطي من مقر عمله في مدرسة عمر المختار في قرية عزله المساعيد. وقالت مصادر محلية أن المليشيات داهمت المدرسة بدعم وعدد من عناصر المليشيات المدججين بالسلاح بقيادة المدعو أبو الحسن – المشرف الأمني للمليشيات بالدريهمي – وتوجهوا إلى أحد فصول المدرسة ليتم أخذ (حايطي) عنوه من أمام طلابه أثناء تأديته لمهنة التدريس. وأكدت المصادر أن المليشيات أعتدت بالضرب بأعقاب البنادق على المختطف ووالده الستيني الذي صادف تواجده أثناء الاختطاف واقتادوهما إلى إدارة أمن الدريهمي. كما داهمت مليشيا الانقلاب يوم أمس جامع النور بدير داود بمديرية السخنة متسببين بحالة من الذعر والخوف لدى طلاب تحفيظ القرآن الكريم في الجامع والمصلين. وقالت مصادر محلية أن المليشيات اختطفت عدد من أفراد جماعة التبليغ الذين كانوا يقيمون في المسجد منذ يومين واقتادوهما إلى مركز المديرية، ومن الأسماء الذين تم اختطافهم (حسن محمد سعيد - علي إبراهيم يحيى مهدي - محمد عيسى علي عزي - أحمد إبراهيم مساوى - عبدالرحمن حكمي).