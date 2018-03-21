دائرة المرأة بإصلاح عدن تُشيد بنضالات الأم اليمنية في يومها العالمي

تقدمت دائرة المرأة، بالتجمع اليمني للإصلاح في عدن بأطيب التهاني والتبريكات للأم اليمنية عامة والعدنية خاصة بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف اليوم الأربعاء.

وقال بيان صادر عن دائرة المرأة بإصلاح عدن تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه "لقد اعتدنا أن نحتفل كل عام وفي مثل هذا اليوم بأعياد الأم، التي تتزامن مع اطلالة فصل الربيع حيث تتعانق شمس الربيع مع حقول النرجس والياسمين، لترسم لوحة تحكي قصة شعب يهفو الى حياة آمنة و مستقبل زاهر".

وأضاف البيان "أن أعيادنا اليوم، لم تعد كما كانت، فقد اتشحت بغيمة سوداء حلت على عدد من محافظاتنا الحبيبة ولا تزال عتمتها تطبق بخناقها على عدة محافظات من يمننا الحبيب".

وذكر البيان ان الأوضاع الشائكة التي حلت في اليمن بسبب عصابات الحوثي الانقلابية الاجرامية، أجبرت الالاف من نساء اليمن على ترك منازلهن واللجوء الى ملاذات آمنة وإلى مخيمات اللاجئين، لا تقيهن زمهرير الشتاء ولا لهيب الصيف، بانتظار من يجود عليهن واطفالهن بعدد من ارغفة الخبز.

وجاء في البيان " إن دائرة المرأة اذ تتقدم بخالص التهاني للأم العدنية المكافحة على المستوى التعليمي والتنموي والسياسي والاجتماعي، فإنها تؤمن بأهمية الادوار الكبيرة التي تؤديها الأم في الحياة، بما يعجز الرجال عن ملأها".

وتوجهت دائرة المرأة إلى السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضرورة إيلاء أهمية قصوى لملف المرأة لاستعادة حقوقها المسلوبة ومن أهمها وفي مقدمتها حقوقها الممنوحة لها والتي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، كما نطالب بتشكيل وزارة المرأة ، والعناية بقضاياها.

وحيت المرأة الإصلاحية الأم في عيدها ناقلة لها أجمل التحايا والتبريكات لها، متمنية ان يحل العيد القادم وقد تحققت للمرأة ما كانت تصبو اليه لتبني مستقبلا افضل.