الضالع.. مليشيا الحوثي تختطف قيادياً في اشتراكي دمت وتقصف قرية حمك بالمدفعية

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية ظهر اليوم الثلاثاء، القيادي في حزب الاشتراكي بدمت بمحافظة الضالع /أحمد مثنى الحقب/ واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأكدت مصادر محلية " للصحوة نت " أن المليشيا الإنقلابية داهمت قرية الحقب، بأكثر من ثلاثة أطقم عسكرية على متنها عشرات المسلحين وقامت باختطاف الحقب أمام أسرته واطفاله واقتادته إلى جهة مجهولة.

الجدير بالذكر أن الحقب هو أب للشهيد مسعود الحقب الذي سبق وأن قتلته المليشيات الحوثية وبدم بارد في سوق الحقب العام قبل الماضي هو وشخص آخر بجانبه.

في صعيد متصل.. أصيب مواطن برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الحديدة بمنطقة العود في جبهة حمك بمديرية قعطبة.

وقالت مصادر محلية إن المواطن " عبدالله محمد المجيدي" أصيب برصاص المليشيات الإنقلابية أثناء مروره بالطريق العام المؤدي إلى قرية ظفار.

وتشير المصادر إلى أن المواطن المجيدي أسعف على إثر إصابته الى احدى مشافي مدينة الضالع، ولا يزال يرقد فيها في حالة صحية حرجة.

وفي السياق.. استهدفت مليشيات الحوثي المتمركزة في سوق الليل بقصف مدفعي قرية حمك الواقعة وسط جبل حمك الاستراتيجي غرب قعطبة بشكل أثار حالة خوف وهلع في صفوف الأهالي فيما لم يتسبب في أي أضرار.

وتواصل مليشيا الحوثي قصفها العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرى منطقة العود في حمك للعام الثالث على التوالي.