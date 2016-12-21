تعز:مصرع القيادي الحوثي حسين اليعري في مواجهات مع الجيش الوطني

لقي القيادي الميداني في جماعة الحوثي الإنقلابية (حسين علي اليعري) المكنى بأبو حسام، مصرعه خلال المواجهات العنيفة التي دارت يوم أمس في محيط معسكر التشريفات شرف مدينة تعز مع الجليش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقال مصدر محلي أن القيادي الحوثي الصريع (أبو حسام) والذي ينتمي إلى منطقة عنس بمحافظة ذمار كان ممن تلقوا تدريبات خاصة على أيدي خبراء إيرانيين، وتم إرساله إلى محافظة تعز ليقود مجاميع في المليشيا في حربها على المدينة وأبنائها.

وأضاف المصدر أن عدد من مرافقي (أبو حسام) لقوا مصرعهم أثناء نفس المواجهة.