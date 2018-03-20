قصف مدفعي وجوي على تجمعات مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

دكت مدفعية / الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي / مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي حرض وميدي شمال غرب حجة.

وقالت مصادر ميدانية إن غارات جوية استهدفت مواقع وتحركات للمليشيا الإنقلابية في وادي بن عبدالله، وخارج الجمرك القديم، في مديرية حرض الحدودية.

واستهدفت مدفعية قوات الجيش الوطني والتحالف العربي تعزيزات للمليشيا كانت متوجه إلى غرب وادي بن عبدالله.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للمليشيا الحوثية كانت متجه إلى مواقع أخرى في المثلث الواصل بين منطقة الملاحيظ، والجمرك بحرض.

و شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا مكثفا على مواقع المليشيا الحوثية في عدة مواقع بالمديرية.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش "سبتمبرنت".