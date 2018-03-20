رئيس الإصلاح يبحث مع المبعوث الأممي الجديد سبل استئناف المشاورات اليمنية

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ / محمد بن عبدالله اليدومي/ اليوم الثلاثاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد الى اليمن "مارتن غريفيث".

وفي اللقاء رحب رئيس الإصلاح بالمبعوث الأممي متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة.

وأكد اليدومي دعم حزب الإصلاح لجهود المبعوث الأممي، لما من شأنه إنهاء معانة الشعب اليمني التي تزداد يوماً بعد آخر جراء استمرار رفض مليشيات الحوثي لكافة جهود ومقترحات السلام.

وشدد اليدومي على ضرورة استناد اي مشاورات على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وثمن اليدومي دور الأمم المتحدة وحرصها على إحلال السلام في اليمن، مؤكداً على ان إنقاذ الشعب اليمني ورفع المعاناة من على كاهله لن يكون دون الالتزام بشروط احلال السلام واولها عودة الدولة اليمنية.

وعبر اليدومي عن أمله في أن تُودي جهود المبعوث الأممي الجديد تطبيق القرارات الدولية ووضع حد لمعاناة اليمنيين في حياتهم المعيشية والأمنية.

من جانبه قال المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" إنه يحضر لعملية سياسية شاملة في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها، معبراً عن تفاؤله الكبير في السير قدما لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.