أمهات المختطفين يتظاهرن أمام معسكر التحالف في عدن للمطالبة بكشف مصير أبنائهن

نفذت / أمهات المخفيين والمختطفين / قسراً صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية بالقرب من معسكر التحالف العربي بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وإحالتهم للمحاكمة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن المحتجين رفعوا صورا لذويهم المخفيين قسراً، ولافتات كتبت عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي ووزارة الداخلية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم في حال لم يثبت عليهم شيء.

وأضاف مراسلنا "أن الأمهات تعرضن للمضايقة خلال الوقفة وتم منعهم من التصوير من قبل الشرطة النسائية".

يأتي هذا بعد أن أصدرت النيابة الجزائية مذكرة تطالب من خلالها الجهات المختصة بالسماح بالأهالي بزيارة ذويهم كون ذلك يُعد حقا قانونيا.

وكانت أمهات المخفيين قد نفذن وقفة احتجاجية مشابهة قبل يومين أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وقمن بتسليمه مذكرة من النائب العام علي الاعوش، وفيها توجيه برفع ملفات المخفيين لدى سجون أمن عدن والتصرف وفقا للقانون.