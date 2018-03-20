تعز.. مسيرةحاشدة تطالب باستكمال التحرير وتؤكد مواصلة النضال حتى استعادة الدولة

شهدت مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية حاشدة دعت اليها أحزاب التحالف السياسي المساند للشرعية للمطالبة باستكمال تحرير المدينة التي تحاصرها مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ ثلاثة أعوام.

وأشاد بيان صادر عن المسيرة بصمود وشجاعة ابناء تعز وابطال الجيش الوطني في وجه المليشيات الانقلابية خلال ثلاث سنوات من الحرب ، مؤكدا على استكمال التحرير وفك الحصار المفروض من الانقلابيين وتجدد التأكيد على الاصطفاف مع الشرعية بقيادة الرئيس هادي.





وقال البيان إن تعز تدافع منذ 3 سنوات عن الهوية والكرامة والثورة والجمهورية والمشروع الوطني وتقاوم مليشيات الكهنوت ومزاعم أدعياء الحق الإلهي الذين يدعون التميز على الشعب عرقا وسلالة بعنصرية بغيضة لمصادرة حقوقه بتجاهل للأحكام الربانية والأخوة الإسلامية

وأكد البيان إن مليشيات الكهنوت تسعى لاختزال الوطن والشعب في سلالة وأنها الأصل وغيرها استثناء وأنها الحق وغيرها الباطل، وكشفت عن حقدها الدفين على اليمن وشنت حربها على اليمنيين لإثبات ادعائها بأحقيتها الحصرية بالحكم بقوة السلاح.

وتابع " مليشيات الكهنوت الحوثية شنت الحرب على تعز قبل 3 سنوات ولم تترك لأبناء المحافظة المدنية المسالمة سوى خيارين مقاومة المليشيات الغازية أو الاستسلام مؤكدا أن تعز لم تسع للحرب ولكنها تحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه المشروع الوطني الكبير





واشاد البيان بدعم التحالف العربي مؤكدا على المضي بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة والانتصار للمشروع الوطني الكبير الذي تمثل مخرجات الحوار أحد أبرز معالمه .

وأكد الوقوف مع السلطة المحلية في تعز لتطبيع الحياة ومع الجيش الوطني لاستكمال التحرير ومع أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بالانتهاكات التي تمارسه مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق سكان مدينة تعز وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.





الجدير إنه في مثل هذا اليوم 20 مارس 2015م اعلنت المليشيات الانقلابية الحرب على تعز ، وطيلة ثلاثة اعوام وقف ابناء تعز بصمود اسطوري في وجه الانقلابيين وحافظت تعز على مكانتها كروح للثورة ، وشرارة للمقاومة ورائدة للكفاح والصمود.



