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مجلس الوزراء السعودي يرحب ببيان مجلس الامن حول الاوضاع باليمن

الثلاثاء 20 مارس 2018 04:50 م الصحوة نت - متابعات
مجلس الوزراء السعودي يرحب ببيان مجلس الامن حول الاوضاع باليمن

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء رحب في جلسته اليوم برئاسة خادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالبيان الدولي وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيا الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وأكد المجلس أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث ، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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