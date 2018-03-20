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السفير السعودي لدى واشنطن: إيران تريد «حزب الله» آخر باليمن

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:22 ص الصحوة نت - متابعات:-
السفير السعودي لدى واشنطن: إيران تريد «حزب الله» آخر باليمن

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن إيران تريد "حزب الله" آخر في اليمن من خلال دعمها لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن طهران الراعي الأكبر للإرهاب.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تصريحات لـ"سي إن إن" إن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع، مردفا "لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها".‏‏

وتابع خلال حديثه التلفزيوني الأول بالقول: "نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الانسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الانسانية".

وأوضح السفير السعودي "لدينا رؤية جديدة - رؤية المملكة 2030- رؤية تحول وطني شاملة. لدينا رؤية طويلة المدى"، مردفا "قمنا بالكثير من الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلا".

وأشار إلى أن "أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسه امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي".

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