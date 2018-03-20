الحوثيون يفتتحون 5 مقابر جديدة بالمحويت وحملة تبرعات لاستحداث مقابر أخرى

كشفت مصادر محلية عن افتتاح الحوثيين خمس مقابر جديدة في المحويت بالتزامن مع الخسائر التي تتكبدها المليشيات خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا تواصل حملة تبرعات من التجار والمغتربين من أجل تمويل وافتتاح واستحداث مقابر جديدة في مديريات المحافظة.

وافتتحت خمس مقابر في اليومين الماضين ، إضافة إلى سبع مقابر قديمة تابعة للمليشيا امتلأت بالقبور ، ما جعلها تفتتح مقابر جديدة ، منها مقبرتان على أطراف مدينتي شبام والرجم، تقع كلتاهما على مساحات واسعة، وتستقبلان إعدادا كبيرة من القتلى منذ أعلنت المليشيا خوض حربها العبثية ضد اليمنيين ، وهناك تجهيزات خاصة بما أسموها روضة الشهداء بمنطقة ويس بالطويلة .

ومنذ اندلاع معركة الساحل الغربي مطلع العام الجاري، وسقوط أعداد كثيرة من مقاتليها من أبناء المحافظة ؛ ترى المليشيا أن طاقة هاتين المقبرتين لم تعد تستوعب جثامين أكثر، وأن ثمة حاجة ماسة لاستحداث مقابر جديدة في عدد من المديريات بما يواكب ازدياد أعداد قتلاها من أبناء هذه المديريات.

وأكدت المليشيا أن العمل جارٍ من أجل تجهيز واستحداث مقبرة الروضة الندية بحارة المغربة جوار جامع السد بمدينة المحويت ، كما تم افتتاح مقبرة روضة الشهداء في منطقة الأحجول ووادي لاحمة بمديرية جبل المحويت ، وبعد أيام افتتحت المليشيات مقبرة الروضة في عزلة جبع بمديرية الخبت، وقد دشنت الأمر بدفن اثنين من قتلاها من أبناء قريتي بيت النمري والرباط ، كما تم في منتصف مارس افتتاح مقبرة الشهداء بمركز مديرية حفاش (الصفقين) في ارضٍ تابعة للمجلس المحلي بجوار المركز التعليمي ، ومقبرة أخرى في مديرية ملحان .

ويغيب عن المليشيا الحديث عن المشاريع الخدمية التي تنفع المواطن وتقوم المليشيا بإغلاق أي نوافذ من الممكن أن يتسلل منها الأمل، فيما هيمن على النقاشات والاجتماعات الحديث عن المقابر كمشروع كبير للمليشيا التي تحاول منذ سنوات حكم اليمن ولو على جثث اليمنيين بمن فيهم أنصارها.

وكشفت إحصائية جديدة إن عدد قتلى محافظة المحويت في صفوف مليشيا الحوثي خلال الشهرين ونصف الماضيين عن مقتل 48 شخصا بعدة جبهات ، أغلبهم في جبهتي حرض ميدي والساحل الغربي .

وسقط 224 من أبناء المحافظة العام الفائت قتلى في مختلف الجبهات؛ 132 منهم فقط في جبهتي ميدي والساحل الغربي، والبقية موزعين على مختلف الجبهات تعز، نهم، صنعاء، صرواح ، شبوة، الجوف، البيضاء، الضالع، الحدود.