اليمن.. المبعوث الأممي الجديد يلتقي الرئيس هادي اليوم بالرياض

يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، أولى جولاته من الرياض اليوم بلقاء الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وكبار مسؤولي الحكومة الشرعية.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، بغريفيث وببيانه الذي أصدره من عمّان في مستهل عمله.

وكان المبعوث الأممي قد أشار في بيانه، مساء الاثنين، إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة اليمنية والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء، كما وعد بتسيير عملية سياسية شاملة للحل.

وشدد غريفيث على أن أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب "أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقديم تنازلات صعبة، ووضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن العثور على حل عسكري في اليمن".

يذكر أن الأمم المتحدة اختارت البريطاني مارتن غريفثت، خلفاً للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ، الذي تولى المهمة أواخر نيسان/إبريل 2015.

وسبق أن رعى ولد الشيخ، منذ منتصف العام 2015 ثلاث جولات مفاوضات، بين الأطراف اليمنية، من أجل حل الأزمة، آخرها جولة مشاورات الكويت التي أفشلتها ميليشيات الحوثي في آب/أغسطس 2016، بعد شهرين من التفاوض، رافضة التوقيع على ما تم التوصل إليه.