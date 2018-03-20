مسؤول أمريكي: أنشطة إيران ودعمها للحوثيين على طاولة ولي العهد السعودي وترمب

قال مسؤول أمريكي إن ملفات ساخنة تنتظر لقاء ولي العهد السعودي الأمير / محمد سلمان/ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرزها أنشطة إيران التي وصفها بالخبيثة ودعمها للحوثيين.

وأضاف المسؤول الأمريكي في إفادة للصحفيين، قبل اجتماع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الثلاثاء، أضاف أنه سيتم بحث "نشاطات إيران الخبيثة"، وما تقوم به من تسهيلات لإطلاق صواريخ على دول الجوار، في إشارة إلى دعم ميليشيات الحوثي.

كما أكد المصدر نفسه أن ترامب يأخذ في الاعتبار آراء ولي العهد السعودي وقادة آخرين في المنطقة عند اتخاذ قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهو الذي وصفه مرار بأنه الأسوأ وقد حدد مهلة للشركاء الأوروبيين لتحسينه.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إن ترامب يعتقد أن وحدة الخليج أساسية لمواجهة إيران والإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن أن نترك اليمن يتحول إلى جنة للقاعدة وداعش، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية على خطط إنسانية في اليمن.

وكشف أنه سيتم إطلاق منتدى أميركي سعودي إماراتي لمقاربة تحديات المنطقة ومن بينها أنشطة إيران والحرب في اليمن، التي اندلعتا عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية، ما دفع التحالف العربي للتدخل حماية للشعب اليمني ولإعادة الاستقرار.