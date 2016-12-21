أسرة الصحفي العبسي تطالب بتشريح جثته

طالبت أسرة الزميل الصحفي محمد عبده العبسي في بلاغ إلى النائب العام بتشريح جثة الزميل العبسي. وجاء بلاغ أسرة الصحفي العبسي إلى النائب العام ومطالبته بتشريح الجثة عقب ظهور شبهات جنائية حول وفاته المفاجئة والتي قيل أنها سكتة قلبية.

وكانت أسرة الزميل العبسي قد أجّلت موعد دفنه إلى موعد لم يتم تحديده بعد أن كان مقرراً بعد صلاة ظهر اليوم. وكان الزميل العبسي قد توفي فجأة يوم أمس فيما يعتقد أنها سكتة قلبية.

وكان الناشط المنشق عن جماعة الحوثي والناطق السابق باسم الجماعة علي البخيتي قد ألمح على وقوف الحوثيين وراء حادثة اغتيال الصحفي العبسي حيث أكد أن العبسي كان يتابع ملف فساد حساس جداً، أبطاله مسئوليون حوثيون كبار، بالتواطؤ مع مسئولين في شركة النفط، وقد كان أوشك على لملمة كل خيوطه، وجمع الوثائق التي تُدين اللصوص، وكنت على تواصل دائم معه في الأيام الأخيرة.

وأضاف البخيتي أن الذي كشف عن جزء من مراسلات جرت بينه وبين الصحفي العبسي والذي توفي بشكل غامض أنه تواصل معه وكان خائفاً على حياته حيث وصف العاصمة صنعاء بـ(صنعاهار) مشبهاً العاصمة صنعاء بعاصمة أفغانستان (قندهار).

وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بلجنة من الصليب الأحمر لتشريح جثته، داعية الى عدم التسرع في دفن جثمان الصحفي العبسي.