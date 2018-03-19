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المبعوث الأممي إلى اليمن يقول إنه يحضر لعملية سياسية شاملة

الأثنين 19 مارس 2018 11:20 م الصحوة نت - الرياض
المبعوث الأممي إلى اليمن يقول إنه يحضر لعملية سياسية شاملة

كشف المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن / مارتن غريفيث / أنه يعمل وبدعمٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، على تيسير عملية سياسية شاملة على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015).

وقال مارتن في بيان له وزع على وسائل اعلام " لقد افضى الصراع في اليمن الى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث.

وأضاف "تآكلت مؤسسات الدولة بشدة وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق، فالمدنيون يتحملون العبْء الاكبر جّراء هذا الصراع واضحــوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، فمِن الجلّــي أنه لا يمكن العثور على حلّ عسكري في اليمن.

وتابع "سأرتكز على التقدم الذي تم احرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني، إنّ اي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب ان يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وان تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني".

هذا وكان قد أكد الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين دعم جهود ومساعي المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن جريفث وتقديم كافة أشكال التعاون والدعم والتسهيل لتذليل مهامه نحو إحلال السلام المرتكز على مرجعياته الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

 

 

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