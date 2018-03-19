الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد حزب الله آخر في اليمن

قال سفير السعودية في واشنطن، الأمير / خالد بن سلمان/، اليوم الاثنين، قال إن إيران تريد حزب الله آخر في اليمن.

وأضاف خالد بن سلمان خلال مقابلة مع قناة / سي أن أن الأميركية/ أضاف أن إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط، بل المنطقة برمتها، مؤكداً أن المشكلة مع طهران في سلوكها ورغبتها في التوسع.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب.

وتتهم المملكة العربية السعودية إيران بدعم الحوثيين بصواريخ باليستية بهدف تهديد أمن المملكة.

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس الأحد أنه سيعرض أدلة جديدة تؤكد تورط إيران في اليمن ودعم الحوثيين بصواريخ باليستية.