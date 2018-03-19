قتيل واثنين جرحى في اشتباكات بين النخبة الشبوانية ومجاميع قبلية في مدينة عتق

قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات بين / قوات النخبة الشبوانية / ورجال قبائل في المدخل الشرقي لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، فيما أصيب أحد ضباط قوات النخبة الشبوانية في الاشتباكات التي حدثت مغرب الاثنين.

وبحسب مصدر قبلي لـ"الصحوة نت" فإن/ قوات النخبة الشبوانية / اعتقلت أحد أبناء القبائل بعد الاشتباكات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من قيام قوات النخبة الشبوانية بمداهمة منزل أحد أبناء قبيلة " خليفة " بقرية ماس شرق مدينة عتق، حيث قتل احد المطلوبين الأمنين لقوات النخبة الشبوانية واعتقال ثلاثة من افراد اسرته وإصابة أحد افراد قوات النخبه الشبوانية في الاشتباكات.