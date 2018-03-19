نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بمخرجات الحوار

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق / علي محسن صالح / على مضاعفة الجهود والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي لدى أبناء الشعب اليمني بمخرجات الحوار التي تمثل الطريق الوحيد لبناء اليمن وازدهاره.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني / ياسر الرعيني/ وذلك للإطلاع على سير تنفيذ برنامج التوعية الخاص بمخرجات الحوار، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر نائب الرئيس أن الانقلاب على تلك المخرجات هو انقلاب على أحلام اليمنيين في التغيير والبناء وانقلاب على المكتسبات الوطنية وثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، مؤكداً أن اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم الذي أجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني هو الضامن الوحيد لأمن اليمن واستقراره.

نائب الرئيس استمع إلى البرامج والخطوات التي اتُخذت في سبيل ترسيخ مخرجات الحوار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، داعياً كل المكونات إلى الالتفاف حول تلك المخرجات بما يحقق مصلحة كافة حقوق اليمنيين بمختلف مكوناتهم.