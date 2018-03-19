عسكر: مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف شخص برصاص الحوثيين

قال وزير حقوق الإنسان / محمد عسكر/ إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا وأصيبوا برصاص مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وأكد عسكر أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الايرانية بحق المدنيين بلغت (13389) قتيلاً بينهم (1353 )طفلا و(842) امرأة ، فيما بلغ عدد المصابين (27452) وبلغ قتلى زراعة الألغام ( 439 )والمصابين (1377) بينهم أطفال ونساء خلال الفترة من سبتمبر 2014 م وحتى فبراير المنصرم 2018 م.

وأضاف عسكر أن المليشيا الحوثية دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الاجباري والقتل والتشويه وحرمانهم من التعليم والصحة، مشيراً إلى أن معدلات التجنيد للأطفال في صفوف المليشيا ارتفعت عشرة إضعاف عن ما كانت عليه في العام 2016.

جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع اليمن الدائمة في جنيف على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف بعنوان (صناعة السلام من منظور حقوق الإنسان)، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي صعيد متصل.. طالب عسكر في حوار مع "العربية نت" بضرورة تدخل المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن قضايا حقوق الإنسان اليوم، تمثل إحدى أولويات الحكومة اليمنية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد، وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة.