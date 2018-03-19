محافظو إقليم آزال من جبهة نهم: الأيام القادمة ستشهد انتصارات كبيرة

تفقد محافظو إقليم آزال اليوم الإثنين وحدات الجيش الوطني المرابطة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وخلال الزيارة التي قام بها محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف رئيس إقليم آزال، ومحافظ محافظة عمران اللواء الركن عبدالرحمن حزام الصعر، ومحافظ محافظة ذمار اللواء محمد علي القوسي، ومحافظ صعدة الشيخ هادي طرشان، وخلال الزيارة اطلع المحافظون على أحوال أبطال الجيش الوطني في عدة مواقع، مؤكدين على أن الأيام القادمة مبشرة بالانتصارات والانجازات الكبيرة.

وأشاد المحافظون بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش خلال المعارك الأخيرة، مجددين التأكيد على مواصلة اسناد الأبطال وحشد الجهود والطاقات لإنهاء الانقلاب في جميع محافظات الإقليم.

وأكد المحافظون على مواصلة الخطى نحو استكمال التحرير ليس مناطق إقليم آزال فحسب بل إنهاء الانقلاب من اليمن كاملا.

من جانبه رحب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني بمحافظي إقليم آزال مثمنا زياراتهم إلى ميادين الشرف والبطولة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في بناء روح المقاتل في الجبهة وعامل أساسي في رفع الروح المعنوية.

وأشار اللواء الذيباني إلى أن قيادات إقليم آزال هم "المدد لقوات الجيش بقبائلهم وتحشيد الرجال إلى الجبهات ومازلنا نؤمل منهم المزيد من المدد ورفع الهمم وشحذ الطاقات من أجل المضي قدماً لتحقيق الوعد الذي وعدوه لأبناء إقليم آزال وهو تحريرها من مليشيات الحوثي الانقلابية"، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وأكد الذيباني أن قوات الجيش باتت على مشارف العاصمة صنعاء وأنها قادرة على قصف مواقع المليشيات الانقلابية في عمق العاصمة لولا الخوف على الساكنين فيها والذين تتحصن المليشيات الإنقلابية خلفهم وتتخذهم دروعاً بشرية.

