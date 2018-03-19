قائد جبهة ناطع البيضاء: الجيش قطع الشوط الأهم في الملاجم والمليشيا منهارة

قال العميد / عبدربه المنصوري / قائد اللواء 173 مشاة قائد جبهة ناطع، قال إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قطعت المرحلة الكبرى والشوط الأهم من المعركة وأن العدو أصبح في حالة إنهيار متواصل وأصبح في موقف دفاع ونحن من يحدد زمان ومكان المعركة.

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

وأضاف العميد "المنصوري" أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أطلقت عملية عسكرية من محورين لملاحقة جيوب المليشيات الانقلابية المتبقية في ناطع وتحرير مديرية الملاجم، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وأوضح المنصوري أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الأولى من المعركة من تطهير "جبال الهرشة" و"العوج" و"جيف الركب" الرابطة بين مديريتي ناطع والملاجم، كما تمكنت من تحرير مواقع أخرى كانت تتحصن فيها المليشيات الإنقلابية في مديرية الملاجم.

وأكد المنصور أن الانتصارات الأخيرة تشرف على منطقة فضحة التي تتحصن فيها المليشيات، وبتحرير قوات الجيش لـ"فضحة" يتم قطع خط إمدادات المليشيات بالكامل.

وفي صعيد متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي، غارة جوية على موقع وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة "الزوب"، بمديرية القريشية، التابعة لقيفة برداع.

وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت عربة عسكرية نوع همر، تحمل رشاش عيار 12/7 في موقع "الحايط" غرب جبل "جميدة" ودمرته بشكل كلي.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي فرض حصار خانق على المدنيين في قرية "الزوب" وتقصف منازلهم بمختلف أنواع الأسلحة.

