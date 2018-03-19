البرق الخاطف.. مناورة عسكرية لقوات الأمن الخاصة بمأرب (صور)

أقيم في محافظة مأرب مناورة عسكرية لقوات الأمن الخاصة أُطلق عليها "البرق الخاطف" بحضور قيادات أمنية رفيعة.

المناورة أقيمت في منطقة الجفينة بمأرب، واستخدم فيها الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.

وعرض المشاركون في المناورة عدداً من المهارات القتالية التي تؤكد مدى جاهزية هذه القوات والتدريب العالي الذي خاضته خلال الفترة الماضية.





وفي العرض.. قال قائد قوات الأمن الخاصة في الجمهورية العميد / يحيى اليسري/ إن فرع قوات الأمن الخاصة بمأرب هو النواة الأولى واللبنة الأساسية لإعادة تأسيس القوات الخاصة في الجمهورية اليمنية والاستعداد لتجهيز قوات للمحافظات التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين.

وأوضح العميد "اليسري" أن قوات الأمن الخاصة في مأرب كانت تؤمن سابقاً 400 ألف شخص، واليوم أصبحت تؤمن أكثر من 3 مليون نسمة.

وأكد أن قوات الأمن الخاصة مسؤولية عن تأمين الحياة الاجتماعية والسياسية وكل مرافق الدولة، مشيراً إلى أن وجود هذه القوات لم يعد كاسابق.





من جانبه... أكد وكيل أول وزارة الداخلية / اللواء محمد الشريف / في كلمته للجنود المشاركين في المناورة حرص القيادة على تعزيز قدرات وكفاءات منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يمكنهم من تحرير كافة أراضي الوطن من مليشيات الحوثي الإنقلابية.

وأشاد اللواء الشريف بأداء رجال القوات الخاصة ومستواهم العالي في تجسيد المهارات والخبرات التدريبية والقتالية التي تلقوها والتدخل السريع على أرض الواقع بنجاح كبير.





