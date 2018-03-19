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خسائر بصفوف الحوثيين في صد قوات الجيش لهجوم شمال لحج

الأثنين 19 مارس 2018 06:33 م الصحوة نت - خاص
خسائر بصفوف الحوثيين في صد قوات الجيش لهجوم شمال لحج

تمكنت / قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية / من صد هجوم مباغت للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني بجبهة المقاطرة شمال محافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الانقلاب شنت مساء الأحد هجوما عنيفا وقصفا عشوائيا على مواقع الجيش الوطني بجبهة المقاطرة .

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد الهجوم ودحر المليشيا الانقلابية وتكبيدهم خسائر فادحة.

وتحاول مليشيا الانقلاب منذ بداية الحرب اقتحام مديرية المقاطرة والسيطرة عليها لقطع  الشريان الأخير الذي يربط بمحافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والسيطرة على قلعتها المطلة على العاصمة المؤقتة عدن، لكن قوات الجيش تفشل كل محاولات التقدم.

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