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الجوف.. الجيش يواصل تقدمه في برط العنان ويقترب من معسكر استراتيجي للمليشيا

الأثنين 19 مارس 2018 05:07 م الصحوة نت - متابعات
الجوف.. الجيش يواصل تقدمه في برط العنان ويقترب من معسكر استراتيجي للمليشيا

واصلت قوات الجيش الوطني في مديرية برط العنان، شمالي غرب محافظة الجوف، اليوم الإثنين، تقدمها الميداني في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها أمس الأحد، لتحرير ما تبقى من المديرية تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال موقع 26 سبتمبر الناطق باسم الجيش نقلا عن مصدر عسكري، ان قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في مديرية برط العنان.

وأفاد المصدر ان قوات الجيش الوطني في الأثناء تواصل التقدم الميداني بإتجاه معسكر طيبة الاستراتيجي، بعد حصاره من جميع الاتجاهات.

وكانت قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي وطائرات الاباتشي، أمس الأحد، تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال الظهرة، وخط وجبل المهور، ومواقع الخور، وصيح، والتقدم قرابة10كم بإتجاه المعسكر.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها دبابة.

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