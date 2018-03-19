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الداخلية تجدد التأكيد على دعم الصليب الأحمر والمنظمات الدولية

الأثنين 19 مارس 2018 04:36 م الصحوة نت - عدن
الداخلية تجدد التأكيد على دعم الصليب الأحمر والمنظمات الدولية

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، تأكيد دعم ووقوف الحكومة إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية العاملة في بلادنا.

جاء ذلك خلال لقائه، بالرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في بلادنا، فرنسوا موريوا والوفد المرافق له، ومناقشة الأوضاع الراهنة والجهود الإنسانية للصليب الأحمر والتي من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين جرّاء حرب الانقلابيين الحوثيين. 

ورحب المهندس الميسري، برئيس وممثلي الصليب الأحمر.. مؤكداً تقديم الحكومة كافة التسهيلات من أجل تذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام جهود الصليب الأحمر والمنظمات الدولية.

.ودعا  إلى تكثيف الجهود الإنسانية لمختلف شرائح وفئات المجتمع.

من جهته عبر السيد فرنسوا موريوا، عن سعادته باللقاء..مؤكداً ان طاقم العمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيبذلون قُصارى جهدهم في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.

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