هادي يترأس اجتماعاً لهيئة مستشارية ويؤكد تمسكه بالمرجعات ودعم المبعوث الجديد

ترأس رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،اليوم، اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح و رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وفِي الاجتماع ،رحب فخامة الرئيس بالجميع، واضعاً أمامهم صورة الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة.. مشدداً على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وأكد الرئيس مجدداً موقف اليمن وشرعيتها الدستورية التواقة للسلام والداعم لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن وفِي مقدمتها القرار رقم 2216 ..مستعرضاً جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لمصلحة السلام في محطاتها المختلفة لحقن الدماء ولكي يسود الأمن والاستقرار ربوع اليمن والتي لم تتجاوب معه المليشيا الانقلابية ولَم تكترث لجهود السلام خلال الفترات الماضية.

كما اكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على دعم جهود ومساعي المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن جريفث وتقديم كافة أشكال التعاون والدعم والتسهيل لتذليل مهامه نحو إحلال السلام المرتكز على مرجعياته الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

وقال الرئيس "نشعر بواقع المعاناة التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة ايران في استخدام أدواتها الانقلابية لزعزعة أمن واستقرار اشقائنا في دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية".

وأكد الاجتماع على أهمية العمل نحو إجراءات بِناء الثقة وإطلاق الأسراء والمعتقلين وإيقاف إطلاق الصواريخ باتجاه الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

كما تناول الاجتماع وفقا لوكالة سبأ، الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة بدعم من الاشقاء في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودعمهم السخي في رفد الاقتصاد الوطني ودعمهم للعملة الوطنية بوديعة قدرها 2 مليار دولار.

وفي الاجتماع قدم رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة والتي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم عدد من الاحتياجات.. مؤكداً مواصلة جهود الحكومة وعملها لخدمة المواطن تحت إشراف وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

كما تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها مايلزم.