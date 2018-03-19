الرئيس يلتقي محافظي الحديدة وريمة ويشيد بالانتصارات ويشدد على توحيد الجهود

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بتضحيات أبناء محافظة الحديدة وبسالتهم في مختلف الجبهات في إطار المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واطلع الرئيس خلال لقائه محافظ الحديدة الدكتور الحسن محمد طاهر ،على جملة الأوضاع والتطورات الميدانية التي تشهدها محافظة الحديدة نحو المضي قدما والوصول الى تحرير ما تبقى من مديريات المحافظة وإلحاق الهزائم المتوالية بمليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود والامكانات لإعادة تطبيع الحياة وارساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة.

في ذات السياق .. اطلع رئيس الجمهورية من محافظ ريمة محمد علي الحوري ، على تطورات الأوضاع في المحافظة في مختلف المجالات.

وأكد خلال استقباله للمحافظ على أهمية بذل الجهود والعمل الميداني والتواصل مع مختلف القوى الوطنية في المحافظة لما من شانه وحدة الصف ومواجهة غطرسة الميليشيا الانقلابية، واستباب الامن والاستقرار في المحافظة.

من جانبها عبر محافظو الحديدة وريمة ،عن سروره باهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة لمصلحة المحافظتين وابنائها واهتمامه بمختلف محافظات الجمهورية.

مشيدين بالجهود الكبيرة الي يبذلها الرئيس من اجل استباب الامن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتطبيع الحياة في كافة المحافظات.

وأكد محافظ ريمة وقوف جميع الأحرار الشرفاء من أبناء المحافظة الى جانب الشرعية الدستورية حتى استكمال تحرير الوطن ودحر الانقلاب.



