قيادي حوثي يسطو على أرضية تابعة لأحد البنوك بجبل حراثة بمدينة إب

أقدم قيادي حوثي على السطو والاعتداء على أرضية مملوكة لأحد البنوك التجارية بمدينة إب وسط اليمن.

مصادر متطابقة أفدت بأن القيادي الحوثي والذي ينتمي إلى محافظة عمران ويدعى ياسر الأحمر اعتدى بقوة السلاح على أرضية بمنطقة حراثة جنوب مدينة إب مدعيا أنه اشتراها من البنك وشرع باستحداث البناء وسط صمت الجهات الرسمية والأمنية والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح.

وأكد مصدر في ادارة البنك عدم بيعهم للأرضية وبأن القيادي الحوثي يدعى زورا وبهتانا بأن البنك باع الأرضية معللا بأنه ليس من الضروري توقيع البائع على البصيرة.

وبحسب مصادر في البنك قالت بأن القيادي الحوثي لديه بصيرة وصفها بالمزورة وغير صحيحة وليس فيها اي توقيع من قبل البنك او من ينوب عنه وبأنه قام بتزوير البصيرة من احدى محاكم مديرية شهارة بمحافظة عمران شنال اليمن.

ووجه البنك عدة شكاوى للجهات الأمنية والسلطات المحلية لمنع استحداث ابناء والسطو على الأرضية ولم يتم الإستجابة لتلك الشكاوى أو الإلتفات إليها في الوقت الذي يواصل القيادي الحوثي بناءه على الأرضية.

وهدد القيادي الحوثي بإستخدام القوة في وجه كل من يعترضه وفي حال اصرار ادارة البنك بالشكاوى والمنع فإنه سيقوم بإقتحام البنك والسطو عليه بحسب المصادر.

وتشهد أراضي مدينة إب والتي تعد من أغلى الأراضي داخل الجمهورية اليمينة ، تشهد سلسلة من الإعتداءات والنهب والسطو من قبل مسلحي مليشيا الحوثي وصالح وقيادات عليا من محافظات عمران وصعدة وتسببت بمقتل العديد من المواطنين والأبرياء بالمحافظة.